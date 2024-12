Ipad ou Android... Qu'elle tablette choisir ?

Il existe aujourd'hui un très grand nombre de tablettes tactiles. Parmi les plus populaire, on peut citer les tablettes Samsung ou Huawei sous Androïd et les tablette Apple. Avec leurs évolutions technologiques successives, ces afficheurs multimédia nomades ont révolutionné l'usage quotidien du grand public. Aujourd'hui, le marché des fabricants de tablettes tactiles est dominé par Apple avec ses incontournables Ipad et Ipad Pro et Samsung avec sa gamme Galaxy Tab, seule réelle alternative qualitative aux Ipad d'Apple.

Le choix du matériel à choisir à la location dépend des élements techniques tels que la performance du processeur (rapidité d'exécution et usage multitâche des applications), la "beauté" de l'image (colorimétrie et profondeur des couleurs), la taille et la résolution de l'écran (vidéos 4K), la résoution de l'appareil photo et de la caméra, la gestion de la réalité augmentée (AR) et l'espace de sauvegarde. L'aspect design (épaisseur, légèreté, matières et courbes) et la notoriété du fabricant participent également si vous souhaitez apporter une image moderne à vos événements.